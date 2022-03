0 Facebook Schianto fatale con l’auto, Simone Porrini muore a 20 anni: era una giovane promessa del calcio Cronaca 10 Marzo 2022 19:10 Di redazione 1'

Ha perso la vita in un terribile incidente, si è schiantato con l’auto sulla quale viaggiava nella zona di Castell’Arcione. E’ morto cosi Simone Porrini, giovane ventenne promessa del calcio. Lo schianto è avvenuto in via Fratelli Gualandi, a Guidonia. Simone Porrini

Simone Porrini muore a 20 anni in un incidente

Tra un mese avrebbe compiuto 21 anni e purtroppo ha incontrato un tragico destino. Per dinamiche che sono ancora da chiarire, il ragazzo ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro una cabina dell’elettricità.

Un passante che ha assistito alla scena ha immediatamente allertato il 118. Intervenuti sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo dalle lamiere. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Umberto I, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Sull’incidente indagano i carabinieri. La notizia della morte di Simone Porrini si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che conoscevano il ragazzo e la sua famiglia.