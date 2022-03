0 Facebook Via Monte di Dio piange Antonio Di Grazia, storico volto del quartiere conosciuto da tutti come Occhiò News 10 Marzo 2022 19:24 Di redazione 1'

Una perdita ha sconvolto la comunità di via Monte di Dio, strada nel cuore della città di Napoli, che confina con il Pallonetto e Santa Lucia. E’ morto all’età di 84 anni Antonio Di Grazia, conosciuto da tutti come Occhiò.

Addio ad Antonio Di Grazia

Stroncato da un problema cardiaco, il suo volto lo ricordano tutti. Da sempre commerciante della zona, il figlio ha un’enoteca che è diventato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere. “Sarà difficile – dice una residente – non incontrarlo più per strada, qui a Monte Di Dio ci conosciamo tutti e lui era un volto storico della strada”.

I funerali di Antonio Di Grazia si terranno venerdì mattina alle ore 11 presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli. La notizia della scomparsa di Occhiò ha sconvolto l’intero quartiere. In tanti si stanno stringendo al dolore dei familiari e dei suoi amati nipoti. Via Monte di Dio perde un volto storico con la sua scomparsa, la strada non sarà più la stessa.