Maxi incendio al Rione Ferrovia di Benevento, evacuata palazzina. Nube nera sulla città Cronaca 10 Marzo 2022 14:33

Un vasto incendio si e’ sviluppato al Rione Ferrovia di Benevento all’interno di un deposito ormai in disuso che confina con quello dei Monopoli, che per fortuna non sono stati interessati dal rogo.

Una grossa colonna nera si è innalzata ed era visibile da diversi punti della città. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno evacuato a scopo precauzionale una palazzina vicino al luogo in cui è divampato l’incendio, chiudendo anche i negozi a ridosso dell’area interessata.

Per fortuna non ci sono persone ferite. A lavoro i Vigili del Fuoco, i carabinieri e gli agenti della Municipale. Alcune famiglie hanno lasciato casa perche’ l’aria si e’ fatta irrespirabile. Ad alimentare le fiamme il materiale vario per imballaggi abbandonato all’interno, ma restano da chiarire le cause che potrebbero aver innescato il rogo.