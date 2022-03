0 Facebook Napoli, drammatico schianto a Fuorigrotta: morto ragazzo di 34 anni, si chiamava Francesco Cronaca 9 Marzo 2022 08:04 Di redazione 2'

Un drammatico incidente è avvenuto a Fuorigrotta lo scorso martedì intorno alle 13. Un centauro, in sella a una moto Bmw Gs1200 si è schiantato contro un’auto, guidata da un uomo di 54 anni, che sopraggiungeva dalla direzione opposta a quella di Agnano. L’episodio è avvenuto in via Terracina.

Incidente Fuorigrotta: morto Francesco Maria Leone Clausi

Subito sul posto sono giunti i soccorsi che hanno traspostato il centauro presso l’ospedale San Paolo in codice rossoL’uomo, 34 anni, è però deceduto. Come riporta il Mattino la vittima, originaria d Napoli, ma residente a Terni, si chiamava Francesco Maria Leone Clausi.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli, comandata da Antonio Muriano, è intervenuta sul posto per i rilievi del caso e per effettuare le indagini, guidata dalla Procura. Il centauro e la passeggera indossavano caschi di protezione, ma ora si indaga per capire cosa sia realmente accaduto. Potrebbe esser stata la mancata precedenza da parte dell’automobilista a causare lo scontro, ma solo opportuni rilievi chiariranno questo dubbio. Intanto si attendono anche i risultati degli esami tossicologici mentre i mezzi sono stati sequestrati.

La salma del 34enne è stata invece trasferita al Secondo Policlinico di Napoli per l’autopsia per sapere con esattezza le cause del decesso. Fondamentali saranno anche le immagini delle telecamere presenti nell’istituto scolastico le testimonianze delle persone presenti al momento dello schianto per chiare la dinamica.