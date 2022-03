0 Facebook Paura nel Napoletano: “Aiutatemi la mia bambina sta soffocando”, interviene un carabiniere Cronaca 9 Marzo 2022 09:03 Di redazione 1'

Momenti di paura a Melito di Napoli, alla periferia Nord della città, dove una bambina stava rischiando di morire soffocata. A salvare la vita alla piccola un carabinieri in servizio, Andrea Tomarchio, che la scorsa notte è stato l’angelo custode della piccolina.

Il militare era di pattugliamento quando ha notato in strada una donna disperata con in braccio una bambina. La piccola stava soffocando e rischiando la morte così lui.è intervenuto salvandola. La bimba è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso ed è fuori pericolo.

A darne notizia il Sindaco di Melito Luciano Mottola con un post su Facebook: “A nome mio e dell’intera città di Melito ringrazio il carabiniere per la prontezza che ha consentito il salvataggio di una giovanissima vita umana e nel contempo ringrazio le forze dell’ordine operanti nella nostra realtà per il lavoro che ogni giorno compiono per garantire l’ordine e la sicurezza sul nostro difficile territorio”.