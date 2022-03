0 Facebook Omicidio Anna Borsa, l’ultimo messaggio dell’ex alla madre di lei: “Grazie, amo Anna” Cronaca 8 Marzo 2022 17:10 Di redazione 2'

Un messaggio in cui ringraziava e salutava la famiglia che l’aveva accolto come un membro, è questo il contenuto dell’sms che Alfredo Erra avrebbe inviato lo scorso 10 febbraio alla madre di Anna Borsa, la trentenne uccisa a Pontecagnano nel negozio in cui lavorava.

“Grazie per tutto quello che la vostra famiglia ha fatto per me, amo Anna”, questo il messaggio vocale che, secondo quanto riportato da Salernotoday, Alfredo avrebbe pronunciato tra le lacrime e singhiozzi lo scorso 10 febbraio.

Le parole del fratello di Anna Borsa al funerale

Dopo una manciata di giorni, poi, si è recato nel negozio in cui Anna lavorava, ha estratto la pistola e con un solo colpo l’ha uccisa. Sabato 5 marzo si sono tenuti i funerali della giovane. Tante le persone che hanno partecipato alla cerimonia per dare l’ultimo saluto alla ragazza. Il fratello durante la cerimonia ha voluto ringraziare tutta la comunità per la vicinanza dimostrata a lui e alla sua famiglia in un momento così doloroso: “Non finirò mai di ringraziare i cittadini ed il sindaco Lanzara, che è stato vicino a me ed alla mia famiglia. La partecipazione della comunità mi ha reso orgoglioso di mia sorella, della persona che era. Quella folla avrei voluto vederla al suo matrimonio ma purtroppo non è stato possibile. Vorrei che un giorno si intitolasse un canile a mia sorella. Le amava moltissimo gli animali (il suo cane Bob era un fedele compagno di vita ndr) ed aveva un sogno: aprire un canile tutto suo“.