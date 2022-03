0 Facebook Arisa mostra il suo lato sexy in alcuni scatti senza veli: la nuova vita della cantante di Sincerità Spettacolo 8 Marzo 2022 16:17 Di redazione 2'

Continua la svolta sexy di Arisa, la cantante che ha mostrato ancora di più il suo lato sexy mostrandosi per la copertina della rivista Flewid. Dai racconti degli oggetti ludici, alla sua prima esperienza con l’intimità, Arisa ormai non si ferma più.

Tema della rivista di questo mese è la resilienza. “Tutti noi abbiamo attraversato situazioni difficili e abbiamo dovuto affrontare momenti di stress. Quando le cose sono oscure e complicate, dobbiamo attingere alla nostra forza interiore: quindi, potremmo pensare alla resilienza come alla capacità di un individuo di emergere da eventi traumatici più forte di prima. Essere in grado di superare quell’evento aumenta la fiducia in se stessi”.

La svolta sexy di Arisa

Il mensile aveva scelto come icona lo scorso mese Sandra Milo. Ormai, abbandonati gli occhialoni mostrati a Sanremo quando debuttava con il brano Sincerità, Arisa si mostra sempre più senza veli. Con capelli rosa, kimono e vedo non vedo fa impazzire tutti!

Arisa mostra i sexy toys

Arisa ha recentemente mostrato alcune stories in cui fa vedere i vibratori. “Comunque ragazzi io sbaglio sempre a parlare con voi, ad essere sincera con voi. È una cosa divertente, la voglio condividere con voi e subito ci sono persone che mi scrivono Se hai bisogno, se vuoi vengo a casa tua etc. Ma non potete essere un pochino più carini? I sex toys non si usano solo per sopperire a delle mancanze, servono anche per vivere un momento co se stessi cioè capito? A me non è che manca qualcosa e allora mi compro il sex toys… A me non manca niente, niente… capito?!”.