La sorpresa del fidanzato di Aurora Ramazzotti a letto: "E auguri a noi" Spettacolo 8 Marzo 2022

Goffredo Cerza ha svegliato Aurora Ramazzotti con una splendida sorpresa questo martedì mattina. Il fidanzato della figlia di Michelle Hunziker sa bene come sorprendere la sua amata e ha voluto farlo mentre lei era ancora a letto.

La sorpresa di Goffredo ad Aurora Ramazzotti

Si è presentato in camera da letto con un mazzo di mimose, dono tipico per celebrare la Festa della Donna. Aurora Ramazzotti ha documentato il suo arrivo a letto con i fiori in una storia su Instagram. Nelle immagini si vede Goffredo con la faccia un po’ assonnata dare i fiori alla sua compagna. La figlia di Eros e Michelle ha poi scritto: “Auguri a noi”.

Una piacevole sorpresa per iniziare bene la mattina, alla faccia della crisi verrebbe da dire. Aurora e Goffredo, infatti, sono stati diverse volte al centro del gossip nostrano per presunte crisi e rotture di cui però non vi è mai stata conferma. Anzi, a giudicare dalle varie pubblicazioni della piccola Ramazzotti, le cose tra di loro andrebbero a gonfie vele. Nelle varie foto e storie appaiono sempre molto affiatati e innamorati.