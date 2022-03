0 Facebook Barbara D’Urso dice di essere single, l’ex fidanzato l’attacca: “I miei figli ci sono rimasti male” News 8 Marzo 2022 18:47 Di redazione 2'

Barbara D’Urso nell’ultima intervista a Verissimo aveva detto a Silvia Toffanin di essere attualmente single, aveva però ammesso che prima ci fosse stato qualcuno nella sua vita, definendolo “corteggiatore in prova”. Parole, quelle della conduttrice napoletana, che non sono piaciute a Francesco Zangrillo, l’imprenditore 48enne con cui avrebbe avuto una relazione.

L’ex fidanzato di Barbara D’Urso risponde alla conduttr

E’ stato proprio lui ad esprimere tutto il suo disappunto rispetto a come la D’Urso ha definito la sua relazione. In un’intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola a partire da mercoledì 9 marzo, ha detto di aver appreso come l’aveva chiamato Barbara dai suoi figli: “Sono stato con Barbara per un anno. E quello che a me davvero secca, è che i miei tre ragazzi, che adoro, mi hanno fatto presente che era stata detta questa cosa e c’erano rimasti male”.

Secondo Zangrillo la spiegazione alle parole della D’Urso sarebbero da ricondurre al fatto che forse la conduttrice non avrebbe preso bene i motivi della separazione: “Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”.

Ora bisognerà capire se Barbara D’Urso risponderà o meno alle dichiarazioni di Zangrillo per chiarire la sua posizione o preferirà restare in silenzio ed evitare di alimentare un botta e risposta sui vari tabloid di gossip. Staremo a vedere.