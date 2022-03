0 Facebook Costringe l’ex 17enne a salire con lui in motorino e la porta via, arrestato Antonio Cianciulli Cronaca 8 Marzo 2022 16:08 Di redazione 2'

Si avvicina a un taxi, apre la portiera e costringe la ragazza a bordo a uscire dall’auto e ad andare con lui. Un ragazzo di 18 anni, Antonio Cianciulli, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona.



Il ragazzo, legato a elementi di spicco della camorra del Cavone, nella giornata di lunedì poco prima delle 20, ha costretto una giovane 17enne a uscire dal taxi sul quale si trovava e a salire in sella al suo motorino. La giovane ha provato a scappare, dimenandosi, ma Cianciulli l’ha stretta forte e ha accelerato il motorino per evitare che scendesse dal mezzo.

I carabinieri non sono riusciti a fermarlo durante la corsa. Il giovane però si è presentato con la ragazzina di 17 anni a casa dei suoi genitori, i militari assieme ai genitori di lei erano riusciti a convincere il giovane a rincasare. La 17enne, ex fidanzata di Cianciulli, sta bene e non ha querelato il ragazzo. I carabinieri l’hanno però arrestato per sequestro di persona.