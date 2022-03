0 Facebook Serena Autieri sbotta a Domenica IN, Mara Venier chiarisce cosa è accaduto: “Non doveva esserci2 News 7 Marzo 2022 18:57 Di redazione 1'

Momenti di tensione ci sono stati durante l’ultima puntata di Domenica In quando è entrata in studio Serena Autieri. L’attrice era ospite del programma di Rai 1 per promuovere il suo spettacolo teatrale Rugantino. Ma quando è entrata si è lamentata dei tempi di attesa.

Cosa è successo tra Mara Venier e Serena Autieri a Domenica In

Seppur con ironia, le sue parole sono apparse una chiara frecciata alla conduttrice: “Senti ma per fare un’intervista con te devo venire alle 14 mi sa. Quando inizi insomma“. La Venier ha subito chiarito che la scaletta aveva subito modifiche a causa della guerra, ma diciamo che la spiegazione non pare essere piaciuta alla bella Serena, che comunque prima si era lamentata dei ritardi.

Sulla questione è voluta intervenire Mara Venier che ha chiarito cosa è accaduto davvero. Secondo la conduttrice l’Autieri non doveva essere intervistata ma promuovere semplicemente lo spettacolo. Zia Mara non ha voluto assolutamente snobbare la sua ospite, semplicemente non c’era quest’intervista in scaletta. Secondo alcuni comunque la Autieri avrebbe potuto evitare quella battuta in diretta.