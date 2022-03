0 Facebook Antonio muore improvvisamente, lascia due figliolette, la moglie: “Un papà e marito eccezionale. Ti cercherò ovunque” Cronaca 7 Marzo 2022 20:43 Di redazione 2'

Un malore improvviso ha spezzato la vita di un uomo molto giovane. Antonio D’Amodio, 40 anni, ha lasciato dolore e sgomento in due comunità della provincia di Napoli: Sant’Antimo e Sant’Arpino.

Morto Antonio D’Amodio improvvisamente

Antonio era molto conosciuto in entrambi i paesi per via della sua attività: festiva un’impresa funebre da tempo e tutti conoscevano il suo nome. Purtroppo la sua morte ha lasciato sola il resto della famiglia composta dalla moglie e da due figlie piccole di 5 e 8 anni.

Il messaggio della moglie di Antonio

Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto lasciati sulla bacheca di Antonio, come riporta Edizione Caserta. Tra questi quello più importante della moglie: