Laura Chiatti si sfoga a Verissimo: "Sono dimagrita per questo motivo. L'anoressia non è un gioco" Spettacolo 7 Marzo 2022 18:21 Di redazione 2'

Laura Chiatti è stata una delle ospiti del programma Verissimo. La bella attrice si è raccontata a Silvia Toffanin e ha toccato un argomento che a lei sta molto a cuore, quello degli attacchi che riceve continuamente sui social.

Laura Chiatti spiega perché è dimagrita

La Chiatti è infatti criticata dagli haters per quella che a detta loro sarebbe un’eccessiva magrezza. In tanti le dicono di rimettersi in forma e le domandano se sia anoressica. L’attrice ha spiegato di aver perso molto peso, ma di non soffrire assolutamente di una malattia: “Io vengo massacrata per il mio aspetto fisico, mi dicono che sono troppo magra. Non capisco perché se una donna vuole migliorarsi debba poi essere denigrata. Sto bene, sono in salute, sono soltanto seguita da una nutrizionista perché ho scoperto di alcune allergie. Quello che mi dispiace è quando dicono che ho problemi di salute, perché l’anoressia non è un gioco, è una malattia molto grave”

Dunque la perdita di peso che negli ultimi tempi aveva preoccupato i suoi fan riguarderebbe una nuova alimentazione dovuta ad alcune allergie scoperte. L’attrice con questo chiarimento spero di aver messo a tacere le male lingue. Parlando dei suoi figli Pablo ed Enea ha poi detto: “Ho fatto due cose bellissime nella vita: loro”.