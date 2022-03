0 Facebook Impatto fatale sulla Provinciale, calciatore di 25 anni muore dopo una serata con gli amici Cronaca 7 Marzo 2022 12:16 Di redazione 1'

E’ morto Luca Solimeno, un ragazzo di 25 anni di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, in un drammatico incidente sulla Strada Provinciale. Era molto conosciuto in quanto calciatore. L’impatto fatale è avvenuto tra Cesa e Montagnano.

Morto Luca Solimeno, dolore a Torre del Greco

Il giovane, deceduto ieri presso il reparto di rianimazione del policlinico Le Scotte di Siena era stato ricoverato per 7 giorni in seguito all’impatto fatale e a un intervento. Stava tornando a casa insieme a un suo amico di 22 anni, dopo una setata in un locale, a bordo di una Bmw Coupè serie 1 quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura. L’auto si è ribaltata dopo aver toccato la banchina finendo in un campo. Un automobilista ha chiamato il 118 e le forze dell’ordine. Dopo 7 giorni però il cuore di Luca ha smesso di battere.

Amava il calcio e aveva militato nel campionato di Eccellenza tra il 2017 e il 2018, ma anche nel Terontola Calcio e nel Guazzino.