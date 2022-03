0 Facebook Napoli, arrestata star di Tik Tok: ‘o Malese, i video virali in cui truffava gli anziani fingendo di vendere frutta Cronaca 8 Marzo 2022 08:10 Di redazione 2'

Una nuova mania, quella di Tik Tok, che a volte porta a galla talenti e altre volte personaggi dubbi e appartamenti alla malavita. E’ il caso di ‘Malese, diventato famoso su Tik Tok. Postava video delle sue truffe agli anziani residente al Noto Italia.

E’ finta per lui quando nella giornata di ieri la Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Sabato Edificante, il vero nome di ‘O Malese. Per lui, 37 anni, un’ ordine di carcerazione: dovrà scontare 5 anni. Nel 2012 era stato già denunciato dai Carabinieri per truffe agli anziani del Nord.

Chi è ‘o Malese

Personaggio dubbio diventato famoso s u Tik Tok, ’o Malese, è diventato noto per la parola “Straccò”, divenuta un tormentone. La notorietà, i selfie e l’egocentrico per colui che nel passata ha lunga lista di guai con la giustizia. Nei guai per le truffe agli anziani. Ufficialmente venditore di frutta e verdura ambulante, anni fa proprio nei mercatini del Nord Italia adocchiava le sue esche per mettere a segno truffe rifilando loro banconote contraffatte. Spesso criticato per i suoi video in cui si atteggia a camorrista, oggi non potrà più nuocere!