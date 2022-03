0 Facebook Latina, 15enne morto durante gli allenamenti di calcio 15enne morto durante gli allenamenti. È accaduto davanti ai propri compagni e alla madre che lo aveva accompagnato. Il dramma Cronaca 4 Marzo 2022 11:38 Di redazione 1'

Un ragazzo 15enne è morto a causa di un malore nel tardo pomeriggio di ieri presso lo stadio D’Annibale di Priverno, in provincia di Latina. Il giovane si stava allenando con i suoi compagni di squadra. Pare che fosse presente anche la madre.

15enne morto durante gli allenamenti

Secondo il racconto dei presenti, il ragazzo durante il corso della serata avrebbe chiesto di mettersi in porta poiché si sentiva molto stanco. Da lì a poco si sarebbe accasciato a terra. Vani i tentativi di rianimazione del personale del 118 che è accorso in aiuto: per il giovane non c’era più niente da fare.