Rita De Crescenzo contro il figlio annuncia silenzio su Tik Tok: "Quel ricottaro mi minaccia perché vuole i soldi" Spettacolo 3 Marzo 2022 12:01

Tensioni in casa di Rita De Crescenzo. La tiktoker partenopea nella giornata di mercoledì ha annunciato che non avrebbe più pubblicato video sul social che l’ha resa famosa. Il motivo? Sembrerebbe problemi con il figlio, che la minaccerebbe – secondo quanto lei stesso ha raccontato – per fare filmati e così guadagnare dei soldi.

Rita De Crescenzo annuncia il ritiro da Tik Tok, poi il passo indietro

La De Crescenzo ha così pubblicato un video, dicendo che sarebbe stato l’ultimo: “Ragazzi il ricottaro di mio figlio, questo è l’ultimo video che faccio su Tik Tok vi saluto. Mi minaccia che devo fare i Tik Tok perché vuole i soldi, io vi saluto. Levate il segui a lui e bloccate mio figlio ovunque”. Un annuncio che aveva spiazzato i suoi followers, ormai abituati a vedere i suoi video ogni giorno.

Un silenzio annunciato che, però, è durato molto poco. Dopo soltanto tre ore, infatti, la De Crescenzo ha ripreso a pubblicare video. Nel filmato successivo si vede la tiktoker in casa mentre fa un’iniezione al figlio Rosario, presumibilmente lo stesso che accusava nel video precedente. Poi sono uscite altre clip. In un’altra, infatti, ha spiegato che non riesce a stare senza pubblicare è dunque era tornata. La tiktoker si è ripresa mentre canta: “La scema è tornata e mo la guerra è cominciata”. Poi ha aggiunto: “Ragazzi sono tornata, non mi fido di stare senza Tik Tok”.

Il video in cui Rita De Crescenzo attacca il figlio

Il video in cui Rita De Crescenzo dice di essere tornata