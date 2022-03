0 Facebook L’appello di Anna per l’Ucraina: “Sono nati i due neonati, i genitori sono morti, adottateli” Spettacolo 3 Marzo 2022 12:05 Di redazione 2'

Continua ad aggiornare sugli aspetti umani della guerra in Ucraina, Anna Safroncik, l’attrice ucraina che fin dai primi momenti ha raccontato episodi terribili. La scorsa sera l’attrice di Le tre rose di Eva ha fatto un appello per due neonati che adesso sono senza i genitori e necessitano di cure.

Continua l’avanzata dei militari russi che al momento stanno continuando a colpire vittime civili. Tra le vittime della guerra anche i genitori di due bambini appena nati. L’attrice racconta:

“Ho appena letto un messaggio di aiuto che mi hanno mandato degli amici: due bimbi sono nati da poco e i loro genitori sono appena morti. Hanno bisogno di essere adottati”.

Non trattiene le lacrime l’attrice e poi aggiunge: “Io sono fortunata. Mio padre sta arrivando a Roma, è riuscito a raggiungere la dogana. È stata una notte infinita in cui abbiamo coordinato questo trasferimento per capire come e dove mandarlo, lui e tanti altri sfollati. La situazione è allucinante alla dogana. Hanno finito tutto il cibo, grazie a Dio sono arrivati i primi aiuti umanitari. Sono fortunata ad averlo messo in salvo. Ci sono tantissime persone in arrivo in Italia che hanno bisogno di qualcuno che le possa ospitare, grazie a tutti voi che mi scrivete“.

Qualche ora più tardi l’attrice ha aggiornato sulla vicenda spiegando che la situazione pare si sia risolta. Non ha specificato se si sono fatti avanti altri parenti o se i due neonati siano stati affidati.