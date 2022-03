0 Facebook Boscotrecase, uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco: sul posto i carabinieri Agguato a Boscotrecase. I fatti accaduti in via Rio. Sul posto oltre ai militari titolari delle indagini, è arrivato anche il magistrato di turno Cronaca 3 Marzo 2022 17:51 Di redazione 1'

Alle 15:30 circa a Boscotrecase (località in provincia di Napoli) i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti in via Rio. Un uomo già noto alle forze dell’ordine per cause in corso di accertamento è stato attinto da un colpo d’arma da fuoco.

Agguato a Boscotrecase

L’uomo è deceduto. Indagini ancora in corso da parte dei Carabinieri. Anche il magistrato di turno sul posto. Ieri c’è stata un’altra vittima. Il giovane Vincenzo Cerqua è stato ammazzato a Casoria.

Agguato a Boscotrecase: ieri un morto a Casoria

Cerqua, 35 anni e già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, è stato ucciso ieri sera a Casoria, nel Napoletano. Il cadavere di Cerqua è stato trovato all’interno della sua auto in via Pelella.