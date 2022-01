0 Facebook Aurora Ramazzotti si assenta dai social: “Torno presto” Spettacolo 28 Gennaio 2022 12:28 Di redazione 1'

Aurora Ramazzotti ha fatto un annuncio sui suoi profili social che ha lasciato un po’ interdetti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso una sua foto con la scritta: “Torno presto”.

Aurora Ramazzotti saluta: “Torno presto”

Poche parole che probabilmente hanno lasciato credere ai suoi numerosi followers che stesse partendo. Così in una storia successiva la giovane Ramazzotti ha chiarito che intendeva sui social network poiché da tempo non stava pubblicando. “Intendevo torno presto sui social visto che non pubblico da un paio di giorni”. Poi ha aggiunto: “Fa ridere che tutti si aspettano che io scappi via da un momento all’altro”.

In tanti si sono domandati il motivo dell’assenza di Aurora Ramazzotti dai social, la ragazza infatti è molto attiva e spesso condivide commenti sull’attualità e quant’altro. C’è chi vede un collegamento con la recente separazione di Michelle Hunziker da Tommaso Trussardi. Probabilmente poiché l’attenzione mediatica potrebbe ricadere anche su Aurora, avrà preferito evitare di divulgare messaggi che potrebbero essere interpretati in altro modo.