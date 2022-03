0 Facebook Crisi tra Ilary Blasi e Totti, i motivi: “Invadenza della famiglia di lei e lui voleva un altro figlio” Spettacolo 2 Marzo 2022 17:13 Di redazione 2'

Continuano ad emergere indiscrezioni sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sebbene il settimanale Chi abbia pubblicato le immagini della coppia in strada sorridente, un altro tabloid di gossip, Oggi, riporta che i due non avrebbero chiarito e che la crisi, dunque, sarebbe ancora in atto.

Crisi tra Ilary e Totti, voglia di un altro figlio per lui

Non solo, sempre secondo il tabloid, ci sarebbero alcuni motivi che potrebbero aver gettato una delle coppie più amate nella crisi di cui tutto il gossip nostrano parla. Sembrerebbe che le ragioni siano molteplici. In primis un’eccessiva presenza della famiglia Blasi negli affari di Totti, a questo si aggiungerebbe il fatto che Ilary avrebbe voluto girare una sitcom sulle loro vite e che Totti abbia fatto morire il progetto. Inoltre pare che l’ex capitano volesse un quarto figlio, mentre Ilary per motivi di lavoro ha preferito non affrontare un’altra gravidanza. \§

“Di sicuro le ragioni della rottura, se rottura ci sarà, sono più profonde: lei avrebbe voluto girare una sitcom sulla loro routine familiare, lui avrebbe tentennato fino a far morire il progetto; il clan dei Blasi avrebbe preso troppo “campo” nel centro sportivo dei Totti alla Longarina, vicino Ostia. Soprattutto Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare e lei si sarebbe opposta per ragioni di carriera“.

Sempre secondo il settimanale Oggi anche il distacco dalla Roma sarebbe stato motivo di litigio tra Ilary e Totti, si legge nel servizio: “Pure il distacco dalla Roma sarebbe stata occasione di litigio: l’ex fuoriclasse l’avrebbe voluto più morbido (e sono in molti a scommettere che un Totti “deblasizzato” tornerà in società). E anche se viene segnalato un tentativo di ricucire, per qualcuno siamo già alla fase delle carte bollate e degli studi legali. Fosse vero, ci sarà una battaglia: non sui figli, che entrambi amano troppo per coinvolgerli in una faida giudiziaria, ma sui soldi. C’è da districare e dividere un patrimonio enorme e complesso, perché la Blasi non ha mai voluto sparire dentro o dietro Totti, rivendicando sempre un’autonomia molto estesa, anche economica“.