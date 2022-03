0 Facebook Esplode bombola di gas in un’auto, uomo muore carbonizzato nella vettura Cronaca 1 Marzo 2022 15:55 Di redazione 1'

Esplode bombola di gas in auto, muore un uomo. L’incidente è avvenuto a Grumo Nevano. La vittima era a bordo della sua auto e transitava in corso Garibaldi quando la vettura è improvvisamente esplosa.

Esplode auto a Grumo Nevano, morto un uomo

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto carbonizzato all’interno della vettura. L’esplosione pare sia avvenuta a causa di una fuga di gas di una bombola che trasportava. L’auto, dopo aver preso fuoco, e’ esplosa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locali che hanno visionato le immagini del sistema di video sorveglianza presenti in zona. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per l’identificazione del cadavere e per accertare l’esatta dinamica dell’evento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco.