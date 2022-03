0 Facebook Bambino muore soffocato da un würstel, la tragedia a Edolo davanti al papà Cronaca 1 Marzo 2022 07:51 Di redazione 1'

Una terribile tragedia è avvenuta in una famiglia all’ora di pranza. Un bambino, di soli 4 anni, è morto soffocato dopo aver mangiato un pezzo di würstel. Era insieme al padre.

Dramma ed Edolo: bimbo mangia würstel e muore

Il drammatico episodio, avvenuto ad Edolo, in provincia di Brescia, si è verificato quando il piccolo si trovava a pranzo in casa con il papà. D’un tratto il bambino ha iniziato a soffocare e smettere di respirare.

Da lì i momenti più terribili: il piccolo è stato subito condotto in ospedale, qui i medici hanno estratto il pezzo di cibo, ma non c’è stato nulla da fare per il bimbo: troppo tempo senza respirare: è morto. Il cornicino è stato restituito alla famiglia di origini albanesi. Erano da tempo residenti in Vallecamonica dove la notizia della tragedia ha colpito tutti.