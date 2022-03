0 Facebook Anna Safroncik, l’attrice disperata per il padre a Kiev: “Fuga in Italia” Spettacolo 1 Marzo 2022 08:02 Di Fabiana Coppola 2'

E’ disperata Anna Safroncik, l’attrice originaria di Kiev che in questi giorni sta tenendo i follower aggiornati circa la situazione della propria famiglia e degli amici in Ucraina. In un primo momento aveva comunicato che lì c’era suo padre e alcuni suoi cari che le avevano raccontato scene assurde: “Se vedono un uomo in strada lo arruolano, hai qualche minuto per chiamare la tua famiglia e salutare tutti“.

Dopo l’avanzata russa, e i trattative di pace sfumati lunedì, però il padre dell’attrice di Centovetrine e Le tre rose di Eva, ha deciso di venire in Italia e scappare da Kiev, ma la situazione è molto complicata. La preoccupazione più forte è che i russi possano colpire i civili in fuga, come è già successo con altre persone, compresi bambini.

Il racconto disperato di Anna Safroncik

Il racconto della Safroncik in lacrime e disperata su Instagram: