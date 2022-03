0 Facebook Giovane mamma si accascia al suolo e muore a lavoro: aveva due gemelline Cronaca 28 Febbraio 2022 23:40 Di redazione 1'

Una tragedia è avvenuta in una famiglia. Una giovane mamma di 41 anni si è accasciata al suolo mentre lavorava ed è morta. La donna lascia due bambine, due gemelline.

Mamma si accascia al suolo e muore a lavoro

I soccorsi sono stati prontamente chiamati sul luogo del dramma, ma per Ambra Pavanello era troppo tardi, non c’era più nulla da fare. Come riporta la Voce di Rovigo, la donna si è accasciata davanti ai colleghi, nell’ufficio dove lavorava, di una ditta che si occupa di manutenzioni lungo l’autostrada.

La vittima si era trasferita insieme al marito e alle due gemelline a Stienta, in provincia di Rovigo, ma era originaria di Fiesso Umertiano.