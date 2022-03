0 Facebook Cecilia Rodriguez, il duro sfogo sullo crisi con Ignazio Moser: “Basta, io ho il mio lavoro” Spettacolo 1 Marzo 2022 08:20 Di redazione 2'

E’ un duro sfogo quello di Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen. L’argentina, stanca delle minacce e dei commenti, ha deciso di raccontare quello che le sta accadendo e ha anche preso una decisione. Impegnata in questi giorni con la Fashion Week di Milano, ha sbottato.

Mentre il fidanzato, Ignazio Moser, è stato negli Stati Uniti per questioni di lavoro, lei è stata presa da eventi e sfilate in città. I due, che si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, sono molto innamorati, ma spesso sono al centro di bufere mediatiche.

“Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perchè siete veramente matti, non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però io penso, spero che sia l’ultima volta che io debba parlare così con voi, altrimenti non so, mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio Instagram. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato”. Le parole sono riferite ai follower che parlano di crisi in quanto la ragazza è comparsa solo al Milano, senza Moser.

“Io ho il mio lavoro, la mia vita, che poi la mia vita dipende tanto da lui, questo è amore. Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui. Quindi o lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro, è il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Per questo io devo farlo vedere per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato?”.