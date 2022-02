0 Facebook Cecilia Rodriguez felice con Ignazio Moser, la frecciata ai suoi ex: “Non è mai accaduto” Spettacolo 16 Febbraio 2022 17:20 Di redazione 2'

Cecilia Rodriguez racconta quanto è innamorata di Ignazio Moser, ma si lascia andare a un commento sul passato che potrebbe non piacere ai suoi ex. In occasione della festa di San Valentino, il canale Youtube di Mtv ha pubblicato un video in cui la sorella di Belen Rodriguez parla dell’amore.

Cecilia Rodriguez e le parole sui suoi amori passati

Quando l’è stato chiesto quanto volte fosse stata innamorata, Cecilia ha risposto: “Sono stata innamorata tutte e tre-quattro volte, chi si ricorda più! Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata di Ignazio Moser vi dico che a questo punto non sono mai stata innamorata prima. Quindi solo una volta. Di Ignazio“. Stando alle parole della piccola Rodriguez, dunque, in passato ha creduto di essere innamorata dei suoi ex compagni ma solo con Ignazio avrebbe capito realmente cosa significhi amare.

Parole che sicuramente non faranno piacere ai suoi ragazzi, soprattutto a Francesco Monte con cui era impegnata quando ha conosciuto Ignazio Moser. A tal proposito la sorellina di Belen ha parlato di un colpo di fulmine avuto. Quando l’è stato domandato cosa l’avesse fatta innamorare del bel Moser ha detto: “Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa.. […] Credo nel colpo di fulmine, con Ignazio l’ho avuto”.