E’ stata Denise Esposito a mostrare una prima foto del piccolo Francesco D’Alessio, il figlio che ha avuto da Gigi. Il piccolo ha compiuto un mese di vita proprio nel giorno del compleanno del padre. La compagna del cantante napoletano aveva condiviso le immagini delle due torte per celebrare il duplice giorno speciale.

Prima foto del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito

E adesso la bella Denise ha deciso di mostrare un dettaglio del figlioletto. La giovane napoletana è nota per essere molto riservata, soprattutto sui social dove pubblica pochissimo. Questa volta però ha voluto condividere la mano del piccolo Francesco D’Alessio che stringe quella di un uomo, probabilmente il padre.

La compagna di Gigi D’Alessio alla foto ha aggiunto il commento: “24”, giorno in cui il piccolo è venuto al mondo. Non si comprende se oggi sia una giornata speciale e per questo Denise ha voluto condividere la manina del piccolo Francesco D’Alessio. Come abbiamo detto la ragazza è molto riservata, caratteristica che tra l’altro ha fatto innamorare Gigi D’Alessio.

Il post di Denise Esposito