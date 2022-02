0 Facebook Auto contro un albero, Andrea Terzi muore a 36 anni: era allenatore di una squadra giovanile di calcio News 28 Febbraio 2022 16:56 Di redazione 1'

Un incidente fatale, uno schianto troppo forte che non gli ha lasciato scampo. E’ morto così Andrea Terzi, giovane allenatore di calcio di 36 anni. Nella serata di domenica viaggiava a bordo della sua auto quando, per dinamiche che sono da chiarire, è uscito di strada, ha invaso la corsia opposta ed è andato a finire contro un albero.

Auto finisce contro un albero, Andrea Terzi

Il 36enne era a bordo di una Ford Fiesta. L’impatto, avvenuto tra Gravellona Toce e Onravasso, in Piemonte, è stato fatale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.

I caschi rossi hanno provveduto a estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto, ma purtroppo per il 36enne non c’era più nulla da fare, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Da chiarire la dinamica dell’incidente.