Detenuto napoletano pestato in carcere, si spoglia davanti al giudice: indagati tre agenti a Reggio Calabria Detenuto napoletano pestato in carcere a Reggio Calabria. Tre agenti sono sotto indagine per presunta violenza. Il video colloquio con il giudice Cronaca 28 Febbraio 2022 21:55

Tre agenti di Polizia penitenziaria in servizio a Reggio Calabria sono indagati dalla Procura della Repubblica con l’ipotesi di reato di lesioni personali nei confronti di un detenuto di origini napoletane.

Detenuto napoletano pestato in carcere a Reggio Calabria

Secondo quanto apprende l’AGI, l’episodio è avvenuto lo scorso mese di gennaio, in concomitanza con la presenza a Reggio Calabria del Ministro della Giustizia Marta Cartabia in occasione dell’apertura del nuovo anno giudiziario.

Detenuto napoletano pestato in carcere: agenti indagati

Il detenuto, in occasione di un collegamento in video con il Tribunale di Napoli, si sarebbe denudato per mostrare ai giudici che lo interrogavano i segni della presunta aggressione subita.

Detenuto napoletano pestato in carcere: le patologie psichiatriche

L’uomo, indicato come affiliato alla camorra, sarebbe affetto da patologie psichiatriche. Le indagini, affidate alla squadra mobile di Reggio Calabria, sono coordinate dal Procuratore della Repubblica, Giovanni Bombardieri, e dal sostituto Sara Pezzan.