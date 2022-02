0 Facebook Chi interpreterà Lila nella quarta stagione de L’Amica Geniale, due attrici napoletane le favorite Spettacolo 28 Febbraio 2022 16:17 Di redazione 2'

Finita la terza stagione de L’Amica Geniale le due protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, hanno salutato i loro personaggi che per la quarta e ultima serie saranno interpretate da altre due attrici. Nel caso di Lenù sappiamo già di chi si tratta poiché compare nella scena finale, a interpretare la protagonista adulta sarà Alba Rohrwacher, che è stata anche la voce narrante delle varie puntate.

Chi sarà la nuova attrice che interpreterà Lila Cerullo in L’Amica Geniale

Non è ancora stato reso noto chi interpreterà Lila. Inizialmente si era parlato di Serena Rossi, notizia smentita poiché l’attrice sarebbe già troppo impegnata con Mina Settembre. I nomi dati per la maggiore adesso sono Luisa Ranieri e Irene Maiorino. Entrambe due bellezze mediterranee che ben incarnerebbero il ruolo della vivace Lila.

La Maiorino sembra somigliarle molto. Per ora dalla produzione, però, nessuno si sbottona a rendere noto il volto della prossima attrice che interpreterà Lila. Probabile che sia una scelta voluta per creare suspense attorno al personaggio. Se, dunque, Margherita ha conosciuto la Lenù da grande, non possiamo dire lo stesso per Gaia Girace, che per ora si è limitata a salutare i suoi followers con un lungo post sui social.