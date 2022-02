0 Facebook Drammatico incidente tra auto e moto, Sabatino muore sul colpo: aveva 16 anni Cronaca 26 Febbraio 2022 09:45 Di Fabiana Coppola 1'

Vittima di un drammatico incidente tra auto e moto Sabatino è morto a 16 anni. Il ragazzo era sin sella alla motocicletta quando ha impattato frontalmente contro l’automobile.

La tragedia è avvenuta nella frazione Celzi, in provincia di Avellino. Subito sono giunti i sanitari del 118 ma peri il giovane non c’era più nulla da fare. Il conducente dell’auto non ha riportato ferite invece. I carabinieri sono giunti sul luogo della tragedia, hanno effettuati i rilievi del caso e stanno ricostruendo la dinamica per accertare le responsabilità.

La salma del giovanissimo è stata trasferita presso l’ospedale Moscati di Avellino per accertamenti.