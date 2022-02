0 Facebook Lacrime e dolore a Casoria per la scomparsa di Giovanni: “Aveva solo 33 anni” Cronaca 25 Febbraio 2022 18:00 Di redazione 1'

Era molto noto e conosciuto in città, non solo perché era una bella e intelligente persona ma anche perché figlio di un ufficiale della Polizia locale. Purtroppo Casoria è stata colpita da una triste notizia.

È morto Giovanni Onorato

Lacrime e dolore per tutti coloro che amavano Giovanni Onorato, ucciso a soli 33 anni dalla malattia. Una battaglia, la sua, che non è riuscito a vincere. Tante le parole di cordoglio per il giovane e la sua famiglia.

È morto Giovanni Onorato: i messaggi d’affetto

“Che brutta notizia stamattina. Mi hai spezzato una parte del cuore quante ne abbiamo passate insieme ora mi rimarranno solo fantastici ricordi ti voglio bene ‘o Liò, riposa in pace“, questo è stato uno dei messaggi rivolto a Giovanni da parte di un suo amico.