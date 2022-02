0 Facebook Si spara a Napoli, colpi in strada davanti a una tabaccheria: trovati 10 bossoli Cronaca 24 Febbraio 2022 08:57 Di redazione 1'

Si torna a sparare a Napoli, nel cuore della città. Questa notte, intorno all’una, i Carabinieri della compagnia Napoli Centro – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Portamedina per colpi d’arma da fuoco.

Spari contro una tabaccheria davanti al Vecchio Pellegrini

Ignoti, poco prima, probabilmente a bordo di uno scooter, avevano esploso diversi colpi all’altezza dell’ospedale Vecchio Pellegrini. Dal sopralluogo, sono stati rinvenuti sul manto stradale 10 bossoli. Sulla saracinesca della tabaccheria che si trova proprio davanti all’ospedale un foro riconducibile ai colpi sparati.

Sono in corso le indagini ancora da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul posto. Bisognerà comprendere la matrice di quello che sembra essere un atto intimidatorio.