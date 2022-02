0 Facebook E’ morta Patrizia Petrone, storica titolare della pizzeria: vittima di una rapina Cronaca 24 Febbraio 2022 21:03 Di redazione 1'

E’ morta Patrizia Petrone, storica titolare della pizzeria Gianni e Genny che si trova in salita Tarsia. E’ stata vittima di una rapina in via Salvator Rosa lo scorso 17 luglio e, dopo una degenza in ospedale si è spenta questa mattina alle ore 12. Aveva 64 anni “zia Patrizia”, come tutti la chiamavano.

La donna era in sella a uno scooter con la nipote quando due malviventi si sono avvicinati per rubare il mezzo. Da lì la caduta e la ferita alla testa: il trasferimento al Cardarelli e poi all’Ospedale del Mare fino al decesso.

Per la rapina L. F. è stato condannato nel processo di primo grado, con il rito abbreviato, a sette anni di reclusione.