0 Facebook Lacrime a Frattamaggiore e Sant’Arpino per Salvatore Pezzella, padre di famiglia deceduto prematuramente Cronaca 24 Febbraio 2022 17:38 Di redazione 1'

Una scomparsa che addolora due comunità, è morto Salvatore Pezzella. Operaio edile originario di Frattamaggiore ma da anni residente a Sant’Arpino, dove viveva con la sua famiglia, è morto a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Dolore per la morte di Salvatore Pezzella

Una malattia, quella del secolo, che l’ha colpito e che purtroppo se l’è portato via per sempre. Lascia la moglie e un figlio. La notizia della morte di Salvatore Pezzella si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. Salvatore era un uomo sportivo, amante del ciclismo. Spesso si dedicava a lunghe passeggiate in bici con gli amici.

A ricordarlo è la moglie Rosa, la compagna di una vita che con parole di dolore ha detto addio a Salvatore: “Mi hai lasciato sola tu che mi chiamavi in continuazione senza tregua come se per noi gli anni non fossero mai passati. Mi piace pensare che forse sarai in compagnia dei nostri tre angioletti che noi desideravamo sempre e ci abbiamo sempre provato a dare compagnia a Giuseppe“.