Giugliano, lutto per la scomparsa di Caterina Mallardo È morta Caterina Mallardo. Lacrime e dolore nella comunità dell'area Nord in provincia di Napoli. La donna stroncata dalla malattia 23 Febbraio 2022

Il malore improvviso in casa e poi la tragedia. Così, come riportato da Internapoli, è deceduta Caterina Mallardo mamma 44enne, molto amata e conosciuta a Giugliano in Campania. Lutto nella cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli.

È morta Caterina Mallardo

Il dolore e le lacrime di un’intera comunità si è tramutata in grande solidarietà nelle manifestazioni di affetto nei confronti della famiglia della donna scomparsa. Inutile, purtroppo, l’intervento dei sanitari del 118.

È morta Caterina Mallardo: i messaggi d’affetto

“Hai sconvolto tutti… Non si può morire così all improvviso che la terra ti sia lieve Caterina Mallardo veglia sui tuoi figli“, questo è stato uno dei tanti messaggi di affetto e cordoglio per la donna.