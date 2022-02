0 Facebook Napoli, marito e moglie muoiono a un giorno di distanza dopo 70 anni insieme Cronaca 22 Febbraio 2022 13:43 Di redazione 1'

Hanno passato 70 anni di matrimonio insieme e sono morti a un giorno di distanza l’uno dall’altra. Marito e moglie, residenti a Chiaiano, nel quartiere Nord di Napoli, hanno lasciato la vita sempre uniti. Non potevano vivere l’uno senza l’altra.

Tutti conoscevano la coppia nel quartiere, zio Totonno e zia Lilina, lui pizzaiolo da generazioni, 96 anni; lei la sua amata, 95 anni. Si erano detti dì nel 1953, il 4 agosto, come riporta Fanpage.it. Un matrimonio felice, una grande famiglia e poi gli ultimi giorni insieme.

Un amore che ha resistito a tutto e quando Lilina si è ammalata, Antonio non l’ha mai mollata, ma mercoledì scorso quando se ne è andata lui non ha retto al dolore ed è morto il giorno dopo. E’ entrato in coma ed è spirato dopo 24 ore. I funerali si sono tenuti ieri a Chiaiano, nella chiesa di San Nicola di Polvica. A onorare i due c’era i 10 figli e i 18 nipoti con i 7 pronipoti. Tutti hanno dato l’ultimo saluto a una coppia unita nella vita e nella morte.