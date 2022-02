0 Facebook Ilary Blasi e Francesco Totti si separano, le ultime parole di lei sul marito: cosa ha detto pochi giorni fa Spettacolo 22 Febbraio 2022 08:04 Di redazione 2'

La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata un vero fulmine a ciel sereno. Secondo alcune indiscrezioni la coppia sarebbe giunta al capolinea dopo 20 anni di amore, 17 di matrimonio e 3 figli. Non si conoscerebbero ancora i motivi certi, ma pare che da troppo tempo non si vedano più assieme e questo avrebbe alimentato le voci su una crisi. Non ci sarebbero stati nemmeno gli auguri di compleanno all’ex calciatore lo scorso settembre, consuetudine della coppia, un altro indizio che spingerebbe verso questo senso. Eppure solo pochi giorni fa Ilary Blasi scherzava in televisione parlando del loro rapporto.

Cosa ha detto Ilary Blasi di Francesco Totti

La show girl, ospite a Michelle Impossible, facendo un paragone con la vita della Hunziker, aveva detto: “Lei ha avuto due matrimoni fiabeschi, lo sapete è notizia fresca, un amore da favola e idilliaco. Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un mese: “Sono in crisi, stanno lasciati!”. Ironia dunque sulle continue dicerie sulla relazione tra lei e Francesco Totti, parole dette in un momento in cui non si parlava ancora di crisi.

Cosa è successo tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Secondo i ben informati le prove della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti andrebbero ricercate nelle frequenti apparizioni di lei in pubblico da sola, l’ex calciatore inoltre pare che stia cercando casa a Casal Palocco dove abita la madre. Sembrerebbe inoltre che lui si sarebbe reso conto di cose che fino a questo momento non aveva notato. Tra le tante, la volontà della moglie di allontanarlo da alcune amicizie. A questo si aggiungerebbe una furiosa lite avuta in pubblico qualche tempo fa.

Ilary Blasi e Francesco Totti si separano?

Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni che per ora non trovano alcuna conferma. Per avere la conferma della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti probabilmente dovremo attendere una loro comunicazione ufficiale. Staremo a vedere.