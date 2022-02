0 Facebook Tragico incidente nel Napoletano, maxi tamponamento: ci sarebbero persone in pericolo di vita Cronaca 21 Febbraio 2022 22:03 Di redazione 1'

Un terribile incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio sulla Statale A268, in provincia di Napoli.

Tragico incidente sulla Statale A 268,

Lo schianto è avvenuto in direzione Angri tra lo svincolo di Cercola e Madonna dell’Arco. Nel maxi tamponamento sono state coinvolte diverse vetture. Come riporta Il Fatto Vesuviano , ci sarebbero persone in pericolo di vita.

Sul posto i soccorsi, la polizia stradale e l’Anas per bloccare il traffico.