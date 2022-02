0 Facebook Napoli, scippa una donna e muore: era l’incubo delle donne nei quartieri ‘bene’ della città Cronaca 21 Febbraio 2022 21:11 Di redazione 1'

E’ morta la donna che aveva rapinato, e ora la sua pena è drasticamente cambiata. Per delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, nella serata di domenica, gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di G.G.

L’uomo si trovava agli arresti domicili per rapina, lesioni e ricettazione. Lo scorso 21 ottobre 2021 aveva tentato il furto di una borsa a una donna. La mamma di quest’ultima, cadendo a terra, è deceduta in seguito alle lesioni gravi riportate.

Non era la prima volta per l’uomo che, in base alle indagini, sarebbe l’autore di altre 5 rapine aggravate consumate, sempre nella giornata del 21 ottobre 2021, a bordo dello stesso motoveicolo ai danni di soggetti femminili, nei quartieri Vomero/Posillipo/Arenella. Oggi finisce in carcere per questi reati.