0 Facebook Napoli, marito strangola moglie davanti ai piccoli: “La picchiava sempre”, la lite furiosa e la colluttazione con gli agenti Cronaca 21 Febbraio 2022 21:00 Di redazione 1'

Un fatto di una violenza assurda è avvenuto a Napoli, in via Nuova Agnano. Un uomo ha strangolato al moglie davanti alla figlia di 4 anni. Quest’utlima ha poi rivelato quello che accade spesso, ma è stata salvata dai poliziotti giunti sul posto in seguito a una segnalazione.

Uomo strangola moglie ad Agnano

L’ennesima lite familiare che questa volta ha condotto alla furiosa lite. Domenica pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’abitazione dei due coniugi e hanno visto l’uomo che stava strangolando la moglie. Dopo una colluttazione sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo.

La donna ha raccontato di essere vittima da tempo della violenza del marito che la pocciava davanti ai figli piccolo così V.V,, 43 anni, è stato arrestato per lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione per aver danneggiato la vettura di servizio durante il trasporto presso gli uffici di Polizia. Aveva precedenti di polizia.