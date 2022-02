0 Facebook Leandro Ariosto si fidanza dopo C’è Posta per Te, Maria Paola non lo perdona e lui ‘commette lo stesso errore” Spettacolo 21 Febbraio 2022 07:58 Di redazione 2'

Si era mostrato pentito, diceva di amare solo lei e di volerci riprovare Leandro Ariosto, il giovane che ha provato a riconquistare Maria Paola Spina durante l’ultima puntata di C’è Posta per Te. La giovane di San Sebastiano al Vesuvio però questa volta non è riuscita a perdonargli il tradimento e ha preferito non aprire la busta. E adesso si scopre che il ragazzo avrebbe già una nuova compagna.

Con chi si è fidanzato Leandro Ariosto dopo C’è Posta per Te

Maria Paola anche sui social dopo la puntata di C’è Posta per Te era stata molto chiara. E proprio sui social Leandro ha comunicato di essere impegnato con un’altra ragazza. L’ha fatto proprio mentre andava in onda, in differita, la puntata del programma di Maria De Filippo. Il ragazzo sarebbe attualmente fidanzato con una giovane che si chiama Grazia. Una coincidenza comunicarlo proprio in quel momento? Difficile crederci.

Pare proprio che abbia voluto lanciare un messaggio, non si comprende se alla sua ex Maria Paola, della serie “ogni lasciata è persa” o se sia un tentativo di “attirare l’attenzione”. Fatto sta che il cuore di Leandro, perlomeno sui socia, adesso batte per un’altra persona. Il giovane ha avuto lo stesso comportamento del passato, ‘rimpiazzando’ subito l’ex compagna.