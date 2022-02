0 Facebook Si sente male a cena con gli amici, padre di 39 anni muore in un ristorante: addio a Lorenzo Fantini Cronaca 20 Febbraio 2022 21:06 Di redazione 1'

Doveva essere un’allegra serata con amici, un’occasione per ricontrarsi e scambiare due chiacchiere, ma purtroppo ha avuto un tragico epilogo. Lorenzo Fantini, padre di 39 anni, si è sentito male mentre era a tavola al ristorante.

Lorenzo Fantini muore al ristorante

Originario di Lanciano, in provincia di Chieti, stava cenando con alcuni amici, uno infermiere, quando ha iniziato a tossire e si è accasciato al suolo. Un infarto fulminante che purtroppo non gli ha lasciato scampo. L’amico infermiere ha subito provato a soccorrerlo, poi sono arrivati gli operatori del 118 che non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Da una prima analisi esterna della salma non ci sarebbero dubbi, il 39enne è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi sconvolti degli amici e dei clienti che in quel momento affollavano il ristorante. L’uomo lascia la moglie e un figlio. I funerali di Lorenzo Fantini si terranno lunedì 21 febbraio presso la chiesa di Maria Santissima delle Grazie. Dolore e sgomento a Lanciano non appena si è appresa la notizia.