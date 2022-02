0 Facebook Belen Rodriguez a Le Iene, malcontento in Mediaset: “Due ore di ritardo alle prove” Spettacolo 21 Febbraio 2022 18:09 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha detto più volte che era il suo sogno condurre Le Iene, eppure pare che rispetto alla sua conduzione ci sia un malcontento dietro le quinte. A rivelare umori non proprio sereni sugli ascolti delle prime due puntate è Dagospia.

Belen Rodriguez, malcontento in Mediaset per la sua conduzione a Le Iene?

Secondo il portale di Roberto D’Agospia ci sarebbero “malumori provocati dall’approdo di Belen alla conduzione”. Sempre Dagospia sostiene che Piersilvio Berlusconi all’inizio aveva altri nomi, si è poi optato per la show girl argentina, che però, almeno per ora, non avrebbe entusiasmato.

Non sarebbe piaciuto il comportamento della Rodriguez che: “Il giorno delle prove – riferisce sempre Dagospia -, l’argentina si sarebbe presentata con quasi due ore di ritardo. In un’altra occasione, ha fatto fare anticamera alla direttrice di Italia1 Laura Casarotto”. Inoltre, si legge sempre sul portale di gossip, “Belìn Belen ha obbligato gli autori di studio a livellare verso il basso i suoi testi avendo la showgirl argentina deluso le aspettative iniziali. Condurre “le Iene” sarà stato pure il suo sogno, ma in questi anni nonostante l’apprendistato da Maria De Filippi ha passato più tempo a sognare che studiare. Cosa farà Davide Parenti?”. Per ora da parte della bella Rodriguez non c’è stato alcun commento, va sottolineato che si tratta di indiscrezioni che non trovano alcuna conferma.