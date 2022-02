0 Facebook La nuova vita di Erika De Nardo a vent’anni dalla tragedia di Novi Ligure La nuova vita di Erika De Nardo. Il 21 febbraio del 2001 Erika con il fidanzato Omar Favaro uccise la madre e il suo fratellino Cronaca 21 Febbraio 2022 17:53 Di redazione 2'

Era il 21 febbraio del 2001. Due giovani, neanche maggiorenni, misero in piedi un piano orribile. Così Erika De Nardo e il fidanzato Omar Favaro uccisero a coltellate la madre e il fratellino di lei.

L’episodio è ricordato come la tragedia di Novi Ligure. Il papà di Erika nonostante tutto è stata accanto alla figlia in ogni momento. Dai tempi del delitto, passando per il processo, fino alla detenzione in carcere durata 10 anni.

La nuova vita di Erika De Nardo: il nuovo amore

Scarcerata definitivamente il 5 dicembre del 2011, la giovane ha poi trascorso del tempo nella comunità Exodus guidata da Don Mazzi. Oggi fa coppia con un musicista 47enne che vive sul Lago di Garda. Così Erika ha incontrato il nuovo amore con il quale si è fidanzata e poi sposata

La nuova vita di Erika De Nardo: e Omar?

Sono passati gli anni bui che l’hanno vista frequentare anche un istituto psichiatrico. Invece, vive e lavora in un bar in Toscana, con il sogno di costruirsi una famiglia, l’ex Omar Favaro. Anche quest’ultimo è libero dal 2010 e nel 2011 è uscito dalla comunità di Don Mazzi.