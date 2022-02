0 Facebook Il dolore di Maria Paola Spina a C’è Posta per te: “Mi sentivo oppressa, ho preso dei farmaci” Spettacolo 20 Febbraio 2022 13:35 Di redazione 2'

Maria Paola Spina ha deciso di non perdonare il suo ex compagno Leandro a C’è Posta per Te. La giovane di San Sebastiano a Vesuvio è stata con il suo ex protagonista dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi. Il ragazzo ha provato a riconquistarla dopo averla tradita, dicendole di amarla ancora e di voler ricominciare.

Maria Paola Spina racconta la sua sofferenza a C’è Posta per te

Ma la sofferenza per Maria Paola è stata troppa. Lei stessa ha raccontato che dopo averlo perdonato una prima volta, la seconda non riesce a digerirla. Ha spiegato a Maria De Filippi che vuole tornare a vivere, vuole riprendersi la sua libertà dopo mesi di sofferenza. Ha raccontato di aver iniziato a soffrire di attacchi di panico e di essere stata costretta a prendere psicofarmaci: “Mi sentivo come in gabbia. Ho iniziato a prendere psicofarmaci perché non riuscivo a dormire, ho sofferto di attacchi di panico”.

Maria Paola, dunque, nonostante anche la De Filippi abbia provato a convincerla a perdonare il suo ex compagno, non ha aperto la busta. E il messaggio dopo la puntata di C’è Posta per Te è la dimostrazione che non è tornata sui suoi passi dopo la messa in onda della puntata sabato sera.