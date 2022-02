0 Facebook Follia a Giugliano, operatore del 118 preso a pugni da un paziente: “Ridotto così” Cronaca 20 Febbraio 2022 13:21 Di redazione 2'

Ancora un episodio di violenza nei confronti dei sanitari. A denunciare quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica a Giugliano è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Un operatore del 118 è stato preso a pugni durante il servizio da un paziente che era andato a soccorrere.

L’uomo, in stato d’agitazione, già era apparso aggressivo al telefono. Quando l’ambulanza è giunta sul posto, aveva prima allertato previdentemente le forze dell’ordine, l’uomo senza un motivo apparente si è scagliato contro l’operatore e l’ha preso a cazzotti.

“Autista Soccorritore della Postazione Giugliano ridotto così!

Alle ore 3.00 di questa notte la postazione di Giugliano viene allertata a Vico La Torre per un paziente in agitazione psicomotoria il quale già al telefono con la Centrale Operativa è stato aggressivo.

La postazione 118 parte chiedendo alla Centrale il supporto delle forze dell’ordine, ma , per cause ancora da chiarire, sono arrivati prima (e solamente) i sanitari ,accolti ,senza un buon motivo, dall’energumeno che ,per prima cosa ,ha sferrato un cazzotto in pieno volto all’autista!

Punti da chiarire:

La polizia è stata allertata dalla COT? Se si perché non sono venuti?

Si può sempre “giustificare “ l’aggressione da parte di un paziente in agitazione psicomotoria?

Attendiamo risposte affinché i nostri colleghi non siano ridotti più così!“, questo il racconto dell’associazione.

