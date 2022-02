0 Facebook Belen Rodriguez spiega la fine della storia con Antonino: “Pensavo fosse il principe azzurro” Spettacolo 18 Febbraio 2022 15:59 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente in cui racconta la fine della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì. Ovviamente le parole più importanti riguardano anche l’ex marito, Stefano De Martino.

L’argentina e l’ex hairstylist hanno intrapreso una storia d’amore durata pochissimo e che ha condotto alla nascita di una bambina che ora ha 7 mesi, Luna Marì. “Ci conoscevamo poco”, spiega al settimanale. “Io ero molto presa però, altrimenti non avrei mai fatto un figlio con lui”, specifica. “Il fatto è che le favole che ci hanno raccontato da bambine ci hanno rovinate: l’attesa del principe azzurro diventa l’unico motivo di vita. Senza di lui non significhiamo nulla e poi, quando se ne va, cosa ci rimane? A Luna Marì racconterò la favola di Cenerentola rivisitata, magari con lei che si apre un’impresa di pulizie. e le dirò che il principe azzurro non esiste, né la principessa delle favole. Nessuno è perfetto”.

Belen e Stefano sono però ritornati insieme, come dimostrano le ultime foto di Chi. “La nostra storia non ha detto tutto”, ha raccontato la showgirl. “Lui ha le chiavi di casa mia, è qualcosa in evoluzione ma a Stefano non piace che se ne parli”.