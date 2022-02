0 Facebook Ore d’ansia a Stromboli, giovane napoletano scomparso: squadre alpine a lavoro Cronaca 19 Febbraio 2022 14:36 Di redazione 1'

Da venerdì pomeriggio un giovane, di origini napoletane, risulta disperso sull’isola Stromboli, alle Eolie in Sicilia. Per la ricerca si sono mobilitate squadre del soccorso alpino e speleologico, militari della guardia di finanza con la motovedetta, carabinieri e i vigili del fuoco.

Setacciata la terraferma, lo specchio d’acqua e anche l’area del vulcano, fino a 400 metri di quota perché oltre non si può andare per motivi di sicurezza. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Messina, purtroppo, per ora non hanno dato alcun risultato.

Sono ore d’ansia sull’isola, la comunità è in attesa di ricevere buone notizie. Non si conosce l’identità del giovane napoletano disperso.